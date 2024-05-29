البرلمان يصدق على 4 مشروعات قوانين مثيرة للجدل بحضور المعارضة فقط

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أقر البرلمان الكوري أمس الثلاثاء أربعة مشروعات قوانين مثيرة للجدل، ولم يشارك في التصويت عليها سوى نواب أحزاب المعارضة.ومن بين مشروعات القوانين الأربعة مشروع يسعى إلى تقديم فوائد للأشخاص ذوي الجدارة وأسرهم الذين عانوا من أضرار في الحركات الديمقراطية، بخلاف ثورة 19 أبريل وانتفاضة 18 مايو الديمقراطية في كوانغ جو. ويسعى مشروع قانون آخر تم إقراره إلى تمديد فترة تقديم دعم النفقات الطبية لضحايا غرق العبارة "سيه وال" لمدة خمسة أعوام.كما أقر البرلمان مشروع قانون يهدف إلى دعم المزارعين لتطوير صناعات "هان او"، أي لحم البقر الكوري الممتاز، ومشروع قانون يوفر الأساس القانوني للمزارعين والصيادين لإنشاء منظمات تمثيلية.ولم يشارك حزب قوة الشعب الحاكم في التصويت على مشروعات القوانين الأربعة احتجاجا على سعي المعارضة من جانب واحد لإقرارها دون اتفاق مسبق.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "تشو كيونغ هو" للصحفيين إنه سيوصي بأن يستخدم الرئيس "يون صوك يول" حق النقض ضد مشروعات القوانين الأربعة.