الزعيم الكوري الشمالي ينتقد التدريبات الجوية الكورية الجنوبية ويصفها بأنها لعب بالنار

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انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية ردا على انتقادها إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا مؤخرا، وقال إن سيول "تلعب بالنار" من خلال إجراء تدريبات جوية تشمل طائرات مقاتلة.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لأكاديمية علوم الدفاع أمس بمناسبة الذكرى الستين على تأسيسها. وخلال الزيارة، تحدث كيم علنا عن محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، مشددا على ضرورة تشغيل أقمار التجسس العسكرية بغض النظر عن الفشل الذي حدث أول من أمس الاثنين. وقال كيم إن امتلاك أقمار الاستطلاع العسكرية مهمة حاسمة لتعزيز الردع الوطني والدفاع عن النفس وحماية السيادة الوطنية والأمن من التهديدات المحتملة الناجمة عن الأعمال والاستفزازات العسكرية الأمريكية.وندد كيم أيضا بالجيش الكوري الجنوبي لإظهاره القوة ضد إطلاق القمر الاصطناعي، ووصف ذلك بأنه استفزاز خطير للغاية ولعب بالنار لا يمكن التسامح معه.وقد أجرى الجيش الكوري الجنوبي مناورات جوية شاركت فيها حوالي 20 طائرة مقاتلة يوم الاثنين بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، بعد ساعات من إبلاغ كوريا الشمالية لليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي.