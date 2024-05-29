الجيش يعثر على 90 بالونا في المناطق الحدودية وسيول يُفترض أنها من كوريا الشمالية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه عثر على حوالي 90 بالونا تحمل أشياء مجهولة يُعتقد أنها منشورات دعائية وزعتها كوريا الشمالية بالقرب من المناطق الحدودية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش يتخذ الخطوات اللازمة بعد العثور على تلك البالونات عند المناطق الحدودية في مقاطعتيْ كيونغ كي وكانغ وان. ووفقا لمصدر عسكري اليوم الأربعاء، تم العثور على البالونات في المناطق الحدودية الكورية الجنوبية وفي سيول، حيث سقط بعضها على الأرض وما زال البعض الآخر في الهواء.ويقوم الجيش بجمع البالونات المتساقطة مع الشرطة. وكانت بعض البالونات تحتوي على حاويات من البراز. ونصحت هيئة الأركان المشتركة أي شخص يعثر على أشياء مجهولة الهوية بعدم لمسها، وإبلاغ أقرب قاعدة عسكرية أو مركز شرطة بما يعثر عليه.وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت يوم الأحد المجموعات المدنية الكورية الجنوبية التي ترسل منشورات دعائية، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة، وقالت إن كميات لا حصر لها من النفايات والقذارة سيتم توزيعها قريبا في المنطقة الحدودية لكوريا الجنوبية.