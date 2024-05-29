الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يدينان محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر اصطناعي

Photo : YONHAP News

أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بشدة محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وفي بيان أصدره المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك" أمس الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكرر غوتيريس دعوته لبيونغ يانغ إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن، واستئناف الحوار بسرعة دون شروط مسبقة لتحقيق هدف السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه. كما أدانت دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوربي، وهي الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوربي، بشدة عملية الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، قائلة إن الإطلاق يشكل انتهاكا واضحا وصارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وقد حاولت كوريا الشمالية إطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للتجسس العسكري مساء أول من أمس الاثنين، لكن الصاروخ انفجر في الجو بعد وقت قصير من إطلاقه. واعترفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية على الفور بفشل عملية الإطلاق.