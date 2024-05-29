الرئيس الكوري يقيم عشاء رسميا لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قبل القمة

Photo : YONHAP News

أقام الرئيس الكوري يون صوك يول مأدبة عشاء رسمية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء، وهو اليوم الأول من الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كوريا الجنوبية والتي تستغرق يومين.وقام الرئيسان بجولة حول قصر "تشانغ دوك" في وسط مدينة سيول، كما شاهدا عرضا راقصا ملكيا كوريا.وفي حفل العشاء الرسمي الذي أقيم في المكتب الرئاسي، رحب يون بالرئيس الإماراتي في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن زيارته تعد أول زيارة رسمية لكوريا يقوم بها رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.واقترح يون أيضا على البلدين مواصلة تطوير مشاركتهما الاستراتيجية الخاصة من خلال زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات قمة اليوم الأربعاء بعد مراسم الترحيب الرسمية.