كوريا والإمارات توقعان اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات قمة اليوم الأربعاء في سيول مع الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وخلال المحادثات، بحث الرئيسان الكوري والإماراتي القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة النظيفة، والطاقة النووية السلمية، إلى جانب المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، بالإضافة إلى تعهد صندوق الثروة السيادية الإماراتي باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الهيئات الإماراتية، بما في ذلك شركة "مبادلة" للاستثمار، تدرس حاليا إمكانية استثمار أكثر من 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الكوري "يون" قد قام بزيارة للإمارات العربية المتحدة في شهر يناير من العام الماضي، وحصل على تعهد من الجانب الإماراتي باستثمار ٣٠ مليار دولار في كوريا الجنوبية في محادثات القمة مع رئيس الإمارات "محمد بن زايد آل نهيان".كما تم في قمة اليوم توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما في ذلك اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة، لتكون أول اتفاقية تبرمها كوريا مع دولة عربية.وقال المكتب الرئاسي إن هذه الاتفاقية ستسهم في إنشاء قاعدة مؤسسية لتعزيز المشاركة الاقتصادية بين سيول وأبو ظبي في مختلف المجالات، بما في ذلك تحرير التجارة وتوسيع الاستثمار. كما أكد أن زيارة الرئيس الإماراتي لكوريا الجنوبية شكلت نقطة تحول لتعميق وتطوير "المشاركة الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين.