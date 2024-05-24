رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبدأ زيارته لكوريا الجنوبية

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وصل الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سيول أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام، وتبادل مع الرئيس الكوري "يون صوك يول" حديثا وديا في قصر "تشانغ دوك" التاريخي في سيول.وحضر الرئيس الإماراتي مراسم ضيافة لتقديم الشاي على الطريقة الكورية التقليدية، والتي رافقتها فقرة موسيقية على آلة الناي قدمها عازف كوري، وبعدها قام الرئيسان بجولة في حديقة القصر التي تُعد أحد أهم المعالم السياحية التاريخية في كوريا.كما حضر رئيس الإمارات مأدبة عشاء خاصة أقامها الرئيس الكوري "يون" في البيت الأزرق تكريماً لرئيس الإمارات والوفد المرافق له، صاحبتها فقرات موسيقية وعروض تراثية عبرت عن ثراء الموروث الثقافي الكوري.وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة العشاء، رحب الرئيس يون" بالشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، معربا عن أمله في أن تكون زيارته لكوريا الجنوبية فرصة لتعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس "يون" لما حظي به من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله والوفد المرافق له.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ تنصيبه رئيسا للإمارات العربية المتحدة في شهر مايو من عام 2022، والمرة الأولى أيضا التي يزور فيها رئيس إماراتي كوريا الجنوبية.