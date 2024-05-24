الكشف عن اتصالات بين الرئيس ووزير الدفاع بعد التحقيق في وفاة جندي البحرية

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تم التأكيد على أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد اتصل هاتفيا في أوائل شهر أغسطس من العام الماضي بوزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" 3 مرات في اليوم الذي قدم فيه فريق التحقيقات التابع لقوات مشاة البحرية إلى الشرطة النتائج الأولية في التحقيق في وفاة أحد جنود مشاة البحرية.وبناء على سجلات الاتصالات التي كشف عنها رئيس فريق التحقيق السابق لمشاة البحرية "بارك جونغ هون" في محاكمة عسكرية، قام الرئيس "يون" بإجراء اتصالات بوزير الدفاع السابق "لي" على هاتفه المحمول 3 مرات فيما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثاني من أغسطس من العام الماضي.وكان فريق التحقيقات التابع لقوات مشاة البحرية قد أرسل النتائج الأولية للتحقيق في وفاة جندي مشاة البحرية إلى وكالة شرطة مقاطعة شمال كيونغ سانغ في الساعة العاشرة والنصف من ذلك اليوم.ويشك رئيس فريق التحقيق السابق "بارك" في أن الاتصالات بين الرئيس "يون" ووزير الدفاع السابق "لي" ترتبط بإلغاء نتائج التحقيق التي تم إرسالها إلى الشرطة.