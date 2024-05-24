معدل الخصوبة الكلي في كوريا يسجل أقل مستوياته في الربع الأول من هذا العام

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كشف تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية عن أن عدد المواليد الجدد خلال الربع الأول من هذا العام قد بلغ 64 ألفا و474، بانخفاض يزيد عن 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس الربع الأول.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي بلغ 0.76 طفل في الربع الأول من هذا العام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية عن 0.8 طفل على أساس الربع الأول.وتوقع التقرير أن يقل معدل الخصوبة الكلي لهذا العام عن 0.7 طفل لأول مرة، إذا استمر اتجاه الانخفاض كما هو حاليا.وقال التقرير إن عدد الوفيات الناجمة عن الشيخوخة شهد ارتفاعا في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى أكثر من 93 ألف شخص، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا بلغ الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في كوريا الجنوبية 33 ألف نسمة.أما عدد حالات الزواج، وهو مؤشر مسبق لمعدل المواليد الجدد، فقد شهد زيادة بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام.