توقعات بزيادة التعاون في المعادن والطاقة من خلال القمة الكورية الأفريقية

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طبقا لتقرير صادر عن رابطة التجارة الكورية اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يزيد التعاون بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في مجالات المعادن والطاقة، خلال القمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها يومي الرابع والخامس من شهر يونيو القادم في سيول.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية التي تعتمد على الواردات للحصول على 95% من المعادن الصناعية، سوف تتمكن من تحقيق الاستقرار في تأمين المعادن من خلال بناء مرافق لتكرير وصهر المعادن في الدول الأفريقية، والمشاركة في الهيئات الاستشارية متعددة الأطراف لتطوير الموارد.وأكد التقرير على ضرورة وضع استراتيجيات مختلفة مخصصة لكل دولة أفريقية في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الجزائر وليبيا والسودان والمغرب تعتبر من الدول الواعدة في مجال الطاقة الشمسية، بينما تتمتع مصر والنيجر بقدرات تنافسية في مجال طاقة الرياح، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وموزمبيق وزامبيا بقدرات تنافسية في مجال الطاقة الكهرومائية.ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 45 دولة أفريقية في القمة الكورية الأفريقية الأولى في سيول.وزادت قيمة صادرات الدول الأفريقية إلى كوريا الجنوبية من 2.6 مليار دولار في عام 2020، إلى 6.5 مليار دولار في عام 2022، كما زادت قيمة وارداتها من كوريا من 4.9 مليار دولار في عام 2020، إلى 13.8 مليار دولار في عام 2022.