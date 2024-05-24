كوريا الشمالية تسقط بالونات تحتوي على قاذورات فوق أراضي كوريا الجنوبية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أسقطت عددا من البالونات فوق أراضي كوريا الجنوبية منذ ليلة أمس الثلاثاء.وأضافت أنه تم اكتشاف حوالي 150 بالونا في مناطق متفرقة من مقاطعات كيونغ كي وكانغ وان وتشونغ تشُنغ وكيونغ سانغ وجولا.وكانت كوريا الشمالية قد قالت يوم السادس والعشرين من شهر مايو الجاري أنه سيتم نثر أكوام من النفايات الورقية والقاذورات في المناطق الحدودية والداخلية لكوريا الجنوبية.وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعثت سلطات مقاطعة كيونغ كي برسائل نصية تنبيهية إلى السكان طلبت منهم فيها إبلاغ القواعد العسكرية بأي مواد آتية من كوريا الشمالية، والامتناع عن الأنشطة الخارجية.ووصفت هيئة الأركان المشتركة تصرفات كوريا الشمالية هذه بأنها انتهاك واضح للقوانين الدولية وتهديد خطير لسلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين، ودعت بيونغ يانغ إلى التوقف فورا عن ارتكاب مثل هذه الأعمال غير الإنسانية.