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الاقتصادية

12.6 % زيادة في إنفاق الكوريين في الخارج بالبطاقات الائتمانية

Write: 2024-05-29 15:24:44Update: 2024-05-29 15:26:37

12.6 % زيادة في إنفاق الكوريين في الخارج بالبطاقات الائتمانية

Photo : KBS News

شهد مستوى إنفاق المواطنين الكوريين الجنوبيين في الخارج بالبطاقات الائتمانية زيادة خلال الربع الأول من هذا العام، بالتوازي مع زيادة الطلب على السفر للخارجي، وذلك بنسبة تجاوزت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت قيمة انفاق الكوريين في الخارج بالبطاقات الائتمانية 5 مليارات و180 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالربع الأسبق، وبزيادة نسبتها 12.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد الكوريين المسافرين للخارج 7 ملايين و420 ألف شخص خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن كان 6 ملايين و530 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي، و6 ملايين و260 ألف شخص في الربع الثالث من العام الماضي.
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