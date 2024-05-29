الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يطلب من رئيس الإمارات التعاون مع حكومة الرئيس يون

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طلب الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" أن يتعاون مع حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وأن يؤدي التعاون بين البلدين إلى نتائج عملية تشمل زيادة الاستثمارات.وقال "بارك يونغ صوك" الأمين العام لمؤسسة "لي ميونغ باك"، إن الرئيس الأسبق التقى بالرئيس "محمد بن زايد" في مقر إقامته خلال زيارته لكوريا الجنوبية، في منطقة "نون هيون دونغ"، في سيول، اليوم الأربعاء.وخلال الاجتماع الذي استمر حوالي ساعة، تبادل الرئيس الأسبق "لي" مع الرئيس "محمد بن زايد" وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودور الأمم المتحدة.يذكر أن الرئيس الكوري الأسبق "لي" كان قد نجح في إقناع الشيخ "محمد بن زايد" في عام 2009 بمنح كوريا الجنوبية صفقة بناء محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم خلال فترة رئاسة "لي" إرسال وحدة "أخ" العسكرية الكورية إلى الإمارات.وخلال زيارته الحالية لكوريا، أرسل الشيخ "محمد بن زايد" 13 صنفا من الأطعمة إلى منزل الرئيس الأسبق، بما في ذلك أطباق سمك السلمون ولحم الضأن، التي أعدها الطاهي الملكي الإماراتي، أمس واليوم.