مجلس الأمن يعقد اجتماعا غدا الجمعة بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا

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من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في وقت ما خلال هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعامل مع محاولة كوريا الشمالية مؤخرا لإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا للاستطلاع.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين أمس الأربعاء إن الحكومة أجرت مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات المواقف المتشابهة بشأن عملية الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية.وأوضح أن كوريا الجنوبية طلبت بالاشتراك مع الولايات المتحدة واليابان، من الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع للمجلس خلال هذا الأسبوع، وهو ما سيتم على الأرجح غدا الجمعة.وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية تنفيذ أي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق الأقمار الاصطناعية.ومع ذلك، يقول المراقبون إنه سيكون من الصعب على المجلس التوصل إلى توافق حول التعامل مع عملية الإطلاق الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، بسبب معارضة الصين وروسيا اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن.