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الدولية

الأمين العام للأمم المتحدة يدين محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي عسكري

Write: 2024-05-30 10:01:07Update: 2024-05-30 10:02:50

الأمين العام للأمم المتحدة يدين محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي عسكري

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا رسميا غدا الجمعة، حيث يناقش محاولة كوريا الشمالية الفاشلة مؤخرا لإطلاق قمر اصطناعي عسكري والردود المحتملة.
وقال مسؤول في بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن مجلس الأمن سيناقش عملية الإطلاق في اجتماع رسمي غدا الجمعة.
وقد أعلنت كوريا الشمالية أن عملية الإطلاق يوم الاثنين انتهت بالفشل، حيث انفجر محرك الصاروخ المطور حديثا بعد وقت قصير من الإطلاق.
ويعد إطلاق كوريا الشمالية لقمر اصطناعي للتجسس انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي عملية إطلاق بوساطة كوريا الشمالية، باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" يوم الثلاثاء بشدة محاولة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق القمر الاصطناعي العسكري، قائلا إن أي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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