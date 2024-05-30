كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، صباح اليوم الخميس.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش رصد حوالي 10 مقذوفات يُفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، تم إطلاقها من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 6:14 صباحا.وأضافت أن الصواريخ حلقت لمسافة بلغت حوالي 350 كيلومترا قبل أن تسقط في المحيط. وبالنظر إلى المسافة، يُفترض أن تكون المقذوفات صواريخ من العيار الثقيل للغاية، وأُطلقت من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الذي يُعرف باسم "كي إن 25".وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش عزز المراقبة ويحافظ على وضعية الاستعداد الكامل، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية عن كثب مع كل من الولايات المتحدة واليابان.ويأتي هذا الإطلاق بعد 3 أيام من محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس يوم الاثنين. كما يأتي بعد يوم واحد من إرسالها حوالي 260 بالونا تحتوي على حاويات من البراز والقاذورات نحو كوريا الجنوبية.ويمثل ذلك أول إطلاق لصاروخ باليستي لكوريا الشمالية منذ إطلاقها صاروخا باليستيا قصير المدى يوم 17 مايو.