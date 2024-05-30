الدولية اليابان تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير

قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها عدة صواريخ باليستية اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية في الساعة 6:17 صباحا أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى، وبعد ذلك بـ 4 دقائق، قالت قوات حرس السواحل اليابانية إن القذائف سقطت بالفعل خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية، حيث حلق أحدها لمسافة تزيد عن 350 كيلومترا وعلى ارتفاع أقصى بلغ حوالي 100 كيلومتر.

وفي تصريحات للصحفيين مباشرة بعد الإطلاق، أدان رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن طوكيو قدمت بالفعل احتجاجا على ذلك.

وأضاف "كيشيدا" أن بلاده سوف تواصل جمع المعلومات ذات الصلة والحفاظ على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

