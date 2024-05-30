البرلمان الكوري يبدأ دورته الثانية والعشرين

Photo : YONHAP News

بدأ البرلمان الكوري دورته الثانية والعشرين اليوم الخميس، التي تستمر 4 أعوام.وقالت أمانة البرلمان إنها تخطط لقبول طلبات عقد الدورة الاستثنائية الأولى من يوم الغد الجمعة وحتى يوم الأحد.وأضحت أنه من المقرر عقد الجلسة العامة الأولى يوم الأربعاء القادم، حيث يتم انتخاب رئيس البرلمان للدورة الثانية والعشرين ونائبه للنصف الأول من الدورة.وقد تم انتخاب النائب "او وان شيك"، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، ليكون مرشح الحزب لمنصب رئيس البرلمان.ويعتزم البرلمان عقد حفل افتتاح بعد جلسته العامة الأولى.وفي الانتخابات العامة التي جرت يوم 10 أبريل، فاز حزب قوة الشعب الحاكم بـ108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو، بينما حصل الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أخرى على 192 مقعدا.