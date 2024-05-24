الرئيس يون يقيم حفل شاي تكريما لرئيس الإمارات في المقر الرئاسي

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صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كُن هي" قد أقاما حفل شاي في مقرهما الرسمي أمس، كآخر بند في جدول أعمال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" لكوريا يومي 28 و29 من شهر مايو الجاري.وخلال الحفل، اتفق الرئيسان على أن هذه الزيارة تعتبر علامة فارقة في مسيرة العلاقات بين البلدين، حيث تم خلالها تحقيق نتائج مهمة لتعميق علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة في مجالات متنوعة.كما اتفق الرئيسان على استمرار التواصل الوثيق والتعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين.ومن ناحية أخرى، أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، نائبة رئيس الديوان الرئاسي للمشروعات قد حضرت حفل الشاي أيضا بعد حضورها بعض البرامج الأخرى، حيث أعربت لها السيدة الأولى كيم عن الامتنان لاختيار كوريا كأول دولة تقوم بزيارة رسمية إليها.