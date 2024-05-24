عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح تقاسم الأسلحة النووية مع كوريا الجنوبية

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اقترح السيناتور "روجر ويكر" العضو البارز من الحزب الجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي بنودا تنص على تقاسم الأسلحة النووية مع كوريا الجنوبية، أو نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في اجتماع للجنة مراجعة ميزانية الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث اقترح "ويكر" أيضا ميزانية الدفاع للسنة المالية 2025 بمقدار 55 مليار دولار من أجل الاستجابة المناسبة لتهديدات روسيا والصين وإيران وغيرها.وشدد على أنه لا يوجد حل دبلوماسي فوري للأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية، وأنه لا ينبغي إضعاف قوة الردع التي تتمتع بها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي ينبغي تعزيز قدرات الجيش الأمريكي في كوريا واستكشاف خيارات جديدة مثل إبرام اتفاقية للمشاركة النووية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وقال إنه يجب أيضا على الولايات المتحدة أن تبدأ محادثات لتقييم ما إذا كانت كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا مستعدة للمشاركة في "اتفاقية تقاسم المسؤولية النووية" المشابهة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو.يذكر أن ويكر يعتبر من بين المتشددين في الحزب الجمهوري، ولديه وجهات النظر قريبة من من آراء الرئيس السابق "دونالد ترامب".وتوقعت منصة الإعلام الأمريكية "بوليتيكو" أن يقدم "ويكر" هذا الاقتراح عندما تقوم لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بمراجعة قانون تفويض الدفاع الوطني الشهر القادم.ولكن نظرا لأن البيت الأبيض والحزب الجمهوري قد اتفقا العام الماضي على زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق، فإنه من المرجح ألا يتم قبول اقتراحه الذي يقوم على زيادة واسعة النطاق في ميزانية الدفاع.