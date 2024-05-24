عدد المشتركين في خدمة باس يتجاوز 10 ملايين

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قالت شركات الاتصالات الكورية الكبرى "إس كي تليكوم" و"كي تي" و"إل جي يو بلاس" إن عدد المشتركين في خدمة "باس" للتحقق من رخصة القيادة المتنقلة وبطاقة الإقامة على الأجهزة المتنقلة قد تجاوز مستوى 10 ملايين.يذكر أنه تم طرح خدمة "باس" من خلال بيئة تجريبية تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتحقق من رخصة القيادة عبر تطبيق في الهاتف الذكي منذ شهر يونيو من عام 2020 لأول مرة في كوريا، ثم طرح خدمة التحقق من بطاقة الإقامة عبر الهاتف الذكي منذ شهر نوفمبر من عام 2022، بحيث يمكن استخدام الهاتف بدون إعادة إصدار بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة، ويتم استخدام هذا النظام حاليا في عدة جهات تشمل المراكز المجتمعية ومراكز الاقتراع في الانتخابات العامة ومراكز اختبار المؤهلات الوطنية والمستشفيات.وأوضحت شركات الهواتف المحمول الثلاث أنه وفقا لسياسة جهاز واحد لكل شخص، لا يمكن تسجيل البطاقة ورخصة القيادة إلا في هاتف مزودة ببطاقة اتصال باسم نفس الشخص، وهو ما يضمن مستوى عال من الأمان والموثوقية.ومن المتوقع أن يتوسع استخدام نظام "باس" بشكل أكبر في المستقبل، حيث يتم بدءا من شهر يوليو القادم توفير خدمة كود الاستجابة السريعة في المستشفيات الجامعية والأكشاك غير المأهولة في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد. كما تتفاوض شركات الاتصالات الثلاث مع وزارة الإدارة العامة والأمن لتطبيق خدمة "باس" للتحقق من رخصة القادة بما يتماشى مع تنفيذ القانون المعدل للمرور على الطرق.وقالت الشركات الثلاث إنها تخطط لتوسيع أماكن استخدام نظام "باس" بشكل فعال عبر شبكة الإنترنت وخارجها من خلال زيادة راحة العملاء الذين يزورون وكالات الاتصالات في المستقبل، وتوسيع تطبيق خدمة التحقق من رخصة القيادة وبطاقة الإقامة بالأجهزة المتنقلة لتشمل خدمات الاشتراك وتغيير الأرقام السلكية واللاسلكية.