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الكوريتان

كوريا الشمالية تشوش على نظام جي بي إس في كوريا الجنوبية لليوم الثاني

Write: 2024-05-30 15:41:16Update: 2024-05-30 16:03:48

كوريا الشمالية تشوش على نظام جي بي إس في كوريا الجنوبية لليوم الثاني

Photo : KBS News

قال الجيش  الكوري  الجنوبي إن  كوريا  الشمالية شنت  اليوم  هجمات  للتشويش  على  نظام  تحديد  المواقع  العالمي "جي  بي  إس" ضد  كوريا  الجنوبية. 
ووفقا  لهيئة  الأركان  المشتركة في  سيول،  تم  اكتشاف  إشارات تشويش  على  نظام  "جي  بي  إس"  في  منطقة  الجزر  الشمالية  الغربية اعتبارا  من  الساعة الثامنة  إلا  10  دقائق  من  صباح  اليوم، مؤكدة  أن  ذلك  لم  ينتج  عنه  أي  تعطيل  للعمليات العسكرية.
وقال  الجيش  إنه  يقوم  بتشغيل  نظام  لاستكشاف  هجمات  كوريا  الشمالية لتعطيل  نظام  "جي بي  إس"،  ويحافظ على  وضع  الاستجابة من  خلال  تبادل  المعلومات  في  الوقت  الفعلي مع  الجهات  المحلية ذات  الصلة  مثل  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات، ووزارة  الأراضي  والبنية التحتية  والنقل،  ووزارة المحيطات  ومصائد  الأسماك، وقوات  حرس  السواحل.
جاء ذلك  بعد  أن  أرسلت  كوريا  الشمالية  حوالي  150  بالونا تحتوي  على  نفايات إلى  كوريا  الجنوبية أول  من  أمس،  ثم  شنت  هجوما  للتشويش على  نظام  تحديد  المواقع  العالمي في  شمال  البحر  الغربي  منذ  صباح  أمس.
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