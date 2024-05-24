كوريا الشمالية تشوش على نظام جي بي إس في كوريا الجنوبية لليوم الثاني

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية شنت اليوم هجمات للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" ضد كوريا الجنوبية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، تم اكتشاف إشارات تشويش على نظام "جي بي إس" في منطقة الجزر الشمالية الغربية اعتبارا من الساعة الثامنة إلا 10 دقائق من صباح اليوم، مؤكدة أن ذلك لم ينتج عنه أي تعطيل للعمليات العسكرية.وقال الجيش إنه يقوم بتشغيل نظام لاستكشاف هجمات كوريا الشمالية لتعطيل نظام "جي بي إس"، ويحافظ على وضع الاستجابة من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الجهات المحلية ذات الصلة مثل وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة المحيطات ومصائد الأسماك، وقوات حرس السواحل.جاء ذلك بعد أن أرسلت كوريا الشمالية حوالي 150 بالونا تحتوي على نفايات إلى كوريا الجنوبية أول من أمس، ثم شنت هجوما للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في شمال البحر الغربي منذ صباح أمس.