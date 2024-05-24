وزير الدفاع الكوري يشارك في حوارا شانغريلا

Photo : KBS News

سيشارك وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" في الدورة الـ21 لمؤتمر الأمن الآسيوي، المعروف باسم "حوار شانغريلا"، المقرر عقده في سنغافوره خلال الفترة من الغد الجمعة وحتى يوم الأحد القادم.يذكر أن مؤتمر الأمن الآسيوي هو مؤتمر سنوي متعدد الأطراف يشارك فيه عدد من وزراء الدفاع في آسيا وأوربا، وكبار المسؤولين العسكريين وخبراء الأمن.وسوف يلقي وزير الدفاع الكوري كلمة أمام الاجتماع العام للمؤتمر بعد غد السبت بعنوان "دور كوريا الجنوبية في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، حيث يوضح أهمية الأمن في شبه الجزيرة الكورية والتهديدات النووية الكورية الشمالية وخطورة التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في ظل عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية الدولية بما في ذلك الحرب الروسية والأوكرانية، والصراع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس.ومن المتوقع أن يعقد الوزير الكوري على هامش مشاركته في المؤتمر عددا من الاجتماعات مع نظرائه من الدول ذات المواقف المماثلة، بما في ذلك كندا وفرنسا والفلبين، إلى جانب إجراء مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكي، ومباحثات ثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني، لتقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ومناقشة سبل توسيع التعاون الدفاعي المشترك.وبالإضافة إلى ذلك، سيشرح وزير الدفاع قدرات كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية، كما سيسعى إلى إنشاء نظام تعاوني في مجال الصناعات الدفاعية متبادل المنفعة مع الدول التي لديها مواقف مماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.وكان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والياباني قد اتفقا في حوار شانغريلا العام الماضي على حل النزاع المتعلق بطائرات الدورية والرادار من خلال إجراء محادثات ثنائية، والتركيز على منع تكراره، ومن المتوقع أن يتم في مؤتمر هذا العام اتخاذ إجراءات للمتابعة.