إبرام مذكرة للتفاهم في مجال الثقافة بين كوريا والإمارات

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس بأنها أبرمت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإماراتية حول التعاون في مجال الثقافة.جاء ذلك على هامش مباحثات القمة التي عقدها الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع نظيره الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" الذي قام بزيارة رسمية إلى كوريا.ومن المتوقع أن يعمل البلدان على توسيع التبادلات والتعاون بناء على مذكرة التفاهم، كما تخطط وزارة الثقافة الكورية لإقامة موسم كوريا في شهر نوفمبر القادم باعتباره مهرجانا شاملا للثقافة الكورية في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، ومؤسسة أبوظبي الثقافية.كما سيتم تنظيم العديد من العروض والمعارض والبرامج التعليمية بما في ذلك عرض للفرقة الوطنية الكورية للرقص المعاصر، ومعرض فني للأطفال.وسوف يتم أيضا إقامة معرض "كوريا 360" الذي يمكن فيه تجربة العديد من السلع الاستهلاكية الكورية، بما في ذلك مستحضرات التجميل والأطعمة ومحتويات الموجة الكورية، في مدينة دبي في شهر ديسمبر القادم، بعد أن يتم عقد "المعرض الترويجي للسياحة الكورية" في دبي أيضا في نوفمبر.وبهذه المناسبة، أعرب وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "يو إين تشون" عن أمله في أن يصبح التعاون الثقافي المتنوع نقطة انطلاق لكوريا والإمارات العربية المتحدة لكي تصبحا قائدتيْن ثقافيتين عالميتين معا.