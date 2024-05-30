48 دولة تشارك في القمة الكورية الأفريقية

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سيحضر ممثلون من 48 دولة القمةَ الكورية الأفريقية التي ستُعقد في سيول برئاسة الرئيس "يون صوك يول"، يوميْ 4 و5 يونيو القادم.وأوضح النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي الكوري "كيم تيه هيو" اليوم الخميس أنه من بين 55 دولة أفريقية، قبلت 48 دولة دعوات حضور القمة.وسوف يعقد ممثلو الدول الأفريقية المشاركة، بمن في ذلك ملوك ورؤساء 25 دولة، مباحثات ثنائية مع الرئيس "يون" على هامش مؤتمر القمة.كما ستُعقد يوم 5 يونيو قمة الأعمال الكورية الأفريقية لعام 2024 التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، وتنظمها الرابطة الكورية للتجارة الدولية.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن القمة الكورية الأفريقية تعتبر أكبر قمة متعددة الأطراف يتم تنظيمها منذ تنصيب إدارة الرئيس "يون"، كما أنها أول قمة تستضيفها كوريا الجنوبية مع الدول الأفريقية.