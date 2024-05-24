يون يؤكد إرسال بعثة كورية للقمر بحلول عام 2032 وللمريخ بحلول عام 2045

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية سترسل بعثة استكشافية إلى القمر بحلول عام 2032، وإلى المريخ بحلول عام 2045.وأعاد "يون" أمس الخميس التأكيد على خطط حكومته في مجال الفضاء، خلال حفل افتتاح إدارة الفضاء الجوي الكورية، أو ما يُعرف اختصارا بـ "كاسا"، حيث تعهد بزيادة الميزانية ذات الصلة إلى 1.5 تريليون وون، أي أكثر من مليار دولار أمريكي حتى عام 2027.وقال "يون" في معرض تقديمه لمشروع الملك "كوانغ غيه تو" العظيم للفضاء، إن الحكومة الكورية ستجذب استثمارات بقيمة مائة تريليون وون، وتعهد أيضا بتدابير لدعم السياسات الهادفة لتعزيز صناعة الفضاء في كوريا الجنوبية.وكانت الحكومة الكورية قد طرحت خططها لاستكشاف الفضاء في عام 2022، حيث تسعى إلى إنزال مركبة فضائية مطورة محليا على سطح القمر بحلول عام 2032 وعلى سطح المريخ بحلول عام 2045.وأطلقت إدارة "يون" وكالة الفضاء الكورية في 27 مايو من هذا العام، وعينت هذا اليوم ليصبح "يوم الملاحة الجوية والفضاء".