سيول تستنكر دعوى كيم يو جونغ بأن إرسال بالونات الفضلات هو حرية تعبير

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نددت حكومة كوريا الجنوبية بمزاعم "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، بأن إرسال كوريا الشمالية لبالونات تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، هو ضمن حرية تعبير من قبل الشعب الكوري الشمالي.وكشفت وزارة التوحيد عن هذا الموقف أمس الخميس في بيان وزعته على الصحفيين تعليقا على تصريحات "كيم"، حيث قالت إن الادعاءات الأخيرة تتناقض مع نفسها، بالنظر إلى أن كوريا الشمالية تحد من حرية التعبير بثلاثة قوانين.وقال مسؤول في الوزارة ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تخطط لمطالبة الجماعات المدنية الكورية الجنوبية بالامتناع عن إرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال، إن الحكومة ستراجع مثل هذا الخيار وغيره من الخيارات.ومع ذلك، سارع المسؤول إلى إضافة أنه لا يوجد تغيير في موقف الحكومة بأنها لن تقدم مثل هذا الطلب رسميا، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع القضايا المتعلقة بإرسال المنشورات بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في شهر سبتمبر الماضي يقضي بأن قانون عام 2020 الذي يجرّم إرسال تلك المنشورات الدعائية إلى الشمال مخالف للدستور، لأنه يفرط في تقييد حرية التعبير.