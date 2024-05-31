1.7% انخفاضا في الأجور الحقيقية في كوريا بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين

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أشارت بيانات جديدة إلى أن الأجور الحقيقية في كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس.ووفقا لمسح أجرته وزارة العمل على القوى العاملة في الشركات وأصدرت نتائجه أمس الخميس، بلغ متوسط الراتب الشهري للعامل حوالي 4 ملايين وون أي حوالي 2900 دولار أمريكي حتى شهر مارس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.9% في الأجر الاسمي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما من حيث الأجور الحقيقية، التي يتم حسابها بناء على التضخم، فقد تبين أن الراتب الشهري للعامل قد انخفض بنسبة 2% إلى حوالي 3.5 مليون وون، أي ألفين و557 دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بسبب ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.1% في مارس.وبحساب الأجور بطرح التضخم من الأجور الاسمية، شهدت الأجور الحقيقية للربع الأول انخفاضا بنسبة 1.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 3.7 مليون وون، أي 2700 دولار أمريكي.ووجد المسح أيضا أن متوسط ساعات العمل للفرد شهريا بلغ 154.8 ساعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أقل بـ 2.8 ساعة عن الفترة نفسها من العام الماضي.