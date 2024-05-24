الولايات المتحدة ليست لديها خطة لنشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لنشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى نائب المتحدث باسم الوزارة "فيدانت باتيل" بهذا التصريح أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن تصريحات وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الأخيرة، التي قال فيها إن موسكو قد تفكر في اتخاذ خطوات ردع نووية إضافية إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ باليستية متوسطة المدى تطلق من الأرض في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال "باتيل" إن الولايات المتحدة لا ترى أن إعادة الأسلحة النووية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضرورية في الوقت الحالي.وجاء هذا التعليق ردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي، لكنه يأتي أيضا وسط دعوات من داخل الولايات المتحدة لإعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية في المنطقة، حيث اقترح السيناتور الجمهوري "روجر ويكر"، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية.كما دعا إلى بدء مناقشات مع كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا لقياس مدى استعدادها للدخول في نظام لتقاسم الأعباء النووية مع الولايات المتحدة، على غرار النظام بين حلفاء الناتو.