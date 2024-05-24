الرئيس يون يعقد قمة مع رئيس سيراليون قبيل القمة الكورية الأفريقية

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بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الجمعة في ممارسة الدبلوماسية الثنائية مع الدول الأفريقية بعقد محادثات قمة مع رئيس سيراليون "جوليوس مادا بيو" الذي يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور القمة الكورية الأفريقية.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها الرئيس الكوري "يون" محادثات قمة مع رئيس سيراليون منذ مباحثاتهما في شهر سبتمبر من العام الماضي على هامش مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال المباحثات التي عقدت اليوم، وقع الرئيسان مذكرة تفاهم خاصة بتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى في سيراليون.واتفق الجانبان على زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في سيراليون من خلال دعم تحسين أصناف الأرز عالي الإنتاجية وتوفير البذور والتدريبات الفنية الزراعية.كما اتفقا على تقوية التعاون الثنائي في مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وقضية حقوق الإنسان فيها.وسوف يجري الرئيس "يون" سلسلة من محادثات القمة مع قادة 25 دولة أفريقية حتى يوم الخامس من شهر يونيو.