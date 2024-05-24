كوريا تؤكد على أهمية تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام

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استقبل رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" اليوم الجمعة في سيول وزير الخارجية الفيتنامي "بوي ثاينغ سون"، حيث أكد على أهمية التواصل والتبادل على المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وطلب رئيس الوزراء "هان" من الوزير الفيتنامي "سون" إيلاء الاهتمام وتقديم الدعم لخلق بيئة ودية لأنشطة الشركات الكورية العاملة في فيتنام، وزيادة التعاون لحماية سلامة مواطني كل بلد المقيمين لدى البلد الآخر.كما طالب الجانب الفيتنامي بالقيام بدور نشط حتى تتمكن رابطة آسيان من إرسال رسالة حازمة وموحدة بشأن استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إطلاق أقمار تجسس اصطناعية وصواريخ باليستية.ومن جانبه، قال الوزير الفيتنامي "سون" إن وزارة الخارجية الفيتنامية سوف تقوم بزيادة التعاون الوثيق مع نظيرتها الكورية بشأن خطة العمل لتنفيذ المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوصل إلى الاتفاق عليها في القمة الكورية الفيتنامية في شهر يونيو من العام الماضي.