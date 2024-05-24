كوريا الجنوبية تخطط لإرسال مسبار إلى القمر في عام 2032

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية سوف تنفذ برنامج "كوانغ كيه تو" الفضائي الذي سيتم من خلاله إرسال مسبار كوري إلى سطح القمر في عام 2032، ومسبار آخر إلى المريخ في عام 2045.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس يون في حفل إطلاق هيئة الطيران الفضائي الكورية، أمس الخميس، حيث أكد أن حكومته سوف تفتح عصرا جديدا للفضاء من خلال دعم النظام البيئي لصناعة الطيران ورعاية الأفراد الموهوبين ذوي الخبرات.وأضاف أن الحكومة ستقوم بزيادة الميزانية ذات الصلة لتتجاوز 1.5 تريليون وون حتى عام 2027، كما ستسعى لجذب حوالي 100 تريليون وون من الاستثمارات في صناعة الفضاء حتى عام 2045.وقال الرئيس "يون" إن حكومته ستعمل أيضا على إنشاء ألف شركة ذات صلة بالصناعات الفضائية، وجعل أكثر من 10 شركات منها شركات فضائية عالمية.وأضاف أنه سيتم تعيين يوم السابع والعشرين من شهر مايو، الذي تم فيه إطلاق هيئة الطيران الفضائي الكورية، يوما للطيران الفضائي.وأشار الرئيس "يون" إلى أن التكنولوجيا الفضائية تعد مزيجا من العلوم والتكنولوجيا المتطورة، وهي أقوى محرك للنمو في المستقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات الفضائية العالمية إلى حوالي 300 مليار دولار في عام 2040.