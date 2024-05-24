تقرير أمريكي يؤكد استخدام روسيا لصواريخ كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا

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أصدرت وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية تقريرا أمس الخميس أكدت فيه أن حطام صاروخ تم العثور عليه في أوكرانيا تتطابق مع الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.جاء ذلك وسط نفي كوريا الشمالية تزويد روسيا بأسلحة.وقال التقرير المكون من 12 صفحة إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في الهجوم على أوكرانيا.وأضاف التقرير أن المحللين في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية أكدوا أن الصورة التي تم التقاطها خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمصنع للصواريخ في شهر أغسطس من العام الماضي، تشير إلى أن مكونات الصواريخ الكورية الشمالية تتطابق مع حطام الصاروخ الذي تم العثور عليه في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.وقال التقرير إن كوريا الشمالية زودت روسيا بـ3 ملايين قذيفة مدفعية على الأقل، وعشرات من الصواريخ الباليستية، وأن روسيا في المقابل دعمت كوريا الشمالية دبلوماسيا من خلال ممارسة حق النقض ضد آليات العقوبات على بيونغ يانغ في الأمم المتحدة، وأتاحت لها فرصة للحصول على معلومات حول كيفية أداء الصوار يخ الباليستية ضد أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة في القتال الحقيقي.