الحكومة تطلق برنامجا تجريبيا لتخفيض ساعات عمل الأطباء المتدربين

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أطلقت الحكومة الكورية برنامجا تجريبيا اليوم الجمعة لتخفيض ساعات عمل الأطباء المتدربين، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء تطبيق نظام الرعاية الطبية الطارئة الناجم عن الاستقالة الجماعية للأطباء المتدربين احتجاجا على زيادة حصص القبول في كليات الطب.وقال نائب وزير الصحة والرفاهية "جونغ بيونغ وانغ" في اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إن إطلاق البرنامج التجريبي جاء قبل دخول القانون ذي الصلة حيز التنفيذ في شهر فبراير من عام 2026.ويبلغ عدد المستشفيات التي ستشارك في البرنامج التجريبي 24 مستشفى، وتم تطبيق البرنامج على 6 مستشفيات، بما في ذلك المستشفيات التابعة لجامعات "كانغ وان" و"كوريو" و"إين جيه" و"إين ها" إلى جانب مستشفى "باتيما".وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه سيتم تطبيق هذا البرنامج على المستشفيات الباقية الـ36 على مراحل.وبموجب هذا البرنامج الذي سيستمر تطبيقه حتى شهر أبريل من العام القادم، سيتم تخفيض ساعات العمل للأطباء المتدربين من 36 ساعة متتالية حاليا إلى ما يتراوح بين 24 ساعة و30 ساعة.ووفقا لدراسة حديثة، اتضح أن متوسط عمل الأطباء المتدربين أسبوعيا قد بلغ 92 ساعة في عام 2016، ثم انخفض إلى 77.7 ساعة في عام 2022. ومع ذلك، ظلت ساعات عمل الأطباء المتدربين الكوريين أطول بالمقارنة مع نظرائهم في الدول الأخرى.