مباحثات دفاعية بين سيول وواشنطن وطوكيو حول الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية

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سيعقد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا بعد غد الأحد في سنغافوره لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث للاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية.ويأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة الوزراء الثلاثة، بمن في ذلك وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك"، في الدورة الـ21 من مؤتمر الأمن الآسيوي المعروف باسم منتدى شانغريلا الدفاعي، والذي سيعقد في سنغافوره على مدار 3 أيام.وعلى هامش حضوره المنتدى، سيعقد الوزير "شين" اجتماعا مع نظيريه الأمريكي "لويد أوستين" والياباني "مينورو كيهانا" يوم الأحد، حيث تجري مناقشة القضايا المتعلقة بسبل التعاون المشترك في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية.كما سيعقد الوزير الكوري اجتماعا ثنائيا منفصلا مع نظيره الأمريكي لبحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز تنفيذ الردع الموسع الذي توفره الولايات المتحدة.وبالإضافة إلى ذلك، تبحث كوريا الجنوبية واليابان إمكانية عقد اجتماع ثنائي بين وزيري الدفاع أيضا.