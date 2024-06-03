34% انخفاضا في عيادات الولادة في كوريا خلال العقد الماضي

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انخفض عدد عيادات أمراض النساء والتوليد في كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن الثلث خلال العقد الماضي.وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الأحد إنه كان هناك 463 عيادة للتوليد وأمراض النساء تقدم خدمات الولادة، حتى نهاية العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 34.4%، بعدما كان ذلك العدد 706 في عام 2013.وأرجعت الحكومة السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف التشغيل بسبب انخفاض عدد الأطفال حديثي الولادة وتدهور ظروف العمل بسبب خطر الحوادث الطبية.واتضح من خلال التقرير أنه حتى شهر ديسمبر الماضي لم تكن عمليات الولادة متاحة في 72 من أصل 250 مدينة ومقاطعة ومنطقة في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص عيادات أمراض النساء والتوليد في 22 منها، ونقص غرف الولادة في 50 أخرى.وأشار التقرير إلى أنه من أجل تحسين وصيانة البنية التحتية للولادة، تنفذ الحكومة الكورية منذ عام 2011 مشروعا لاختيار المناطق المعرضة للولادة وتقديم الدعم المالي حتى يمكن إنشاء أقسام للتوليد وأمراض النساء وتشغيلها في تلك المناطق.