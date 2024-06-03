ارتفاع عدد مرتكبي جرائم المخدرات الذين تم القبض عليهم من قبل النيابة بنسبة 62%

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ارتفع عدد مرتكبي جرائم المخدرات الذين ألقت النيابة القبض عليهم في كوريا بأكثر من 60% منذ أن استعادت النيابة سلطاتها في التحقيق المباشر في جرائم المخدرات.وبحسب تقرير صادر عن وزارة العدل أمس الأحد، ألقت النيابة القبض على ألف و127 من مرتكبي جرائم المخدرات خلال فترة عام تقريبا منذ سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 62.4% مقارنة بالعام الأسبق.ووجهت النيابة اتهامات إلى 304 أشخاص خلال تلك الفترة، بزيادة 97.4% على أساس سنوي. وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى جهود حكومة الرئيس "يون صوك يول" لاستعادة نظام التحقيق في جرائم المخدرات.وقالت الوزارة إن قدرة النيابة على الرد على جرائم المخدرات قد ضعفت بشكل خطير في ظل الحكومة السابقة، لكن النيابة استعادت سلطاتها في التحقيق المباشر في جرائم المخدرات في ظل حكومة الرئيس يون، كما أنشأت فرق تحقيق خاصة للمخدرات في أربعة مكاتب للادعاء العام في كوريا، وهي سيول وإنتشون وبوسان وكوانغ جو، في شهر فبراير من العام الماضي.وبلغ إجمالي عدد مرتكبي جرائم المخدرات الذين ألقت النيابة العامة والشرطة القبض عليهم 27 ألفا و611 شخصا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 50.1 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.