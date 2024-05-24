الشرطة تتلقى أكثر من 500 بلاغ عن بالونات محملة بالقمامة أرسلتها كوريا الشمالية

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تلقت الشرطة في كوريا الجنوبية أكثر من 500 بلاغ على مستوى البلاد فيما يتعلق بالبالونات التي تحمل قمامة والتي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، خلال عطلة نهاية الأسبوع.ووفقا لوكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الأحد، تلقى مركز اتصال الطوارئ برقم 112، التابع لها، إجمالي 514 مكالمة بخصوص تلك البالونات، خلال فترة ثماني ساعات، من الساعة 9 من مساء السبت وحتى الساعة 5 من صباح الأحد. وكان من بينها حوالي 300 مكالمة من أولئك الذين عثروا على بالونات، بينما استفسرت 219 مكالمة عن التنبيهات النصية الحكومية بشأن الكوارث الطارئة حول تلك البالونات، وكانت معظم المكالمات قادمة من مناطق "يانغ تشون" ويونغ دنغ بو" و"مابو" في غرب سيول. وكان قد عُثر في حوالي الساعة 9 من مساء يوم السبت على منشورات دعائية كورية شمالية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية في سيول. ويفترض أن تلك المنشورات قد طارت إلى الجنوب في أحد البالونات التي أرسلتها كوريا الشمالية.كما تلقت الشرطة بلاغات حول البالونات من سكان مناطق "كيونغ كي" و"إنتشون"، وكذلك من "هونغ تشون" و"وان جو" في مقاطعة "كانغ وان"، و"ييه تشون" وآن دونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الأحد إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 600 بالون عبر الحدود خلال فترة الليل.