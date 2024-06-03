كوريا الشمالية تقول إنها أوقفت إرسال بالونات القمامة إلى كوريا الجنوبية

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قالت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إرسال البالونات المملوءة بالقمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، لكنها تعهدت باستئناف مثل هذه الأعمال إذا أطلق النشطاء في الجنوب منشورات مناهضة لها مرة أخرى.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، قال نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي "كيم كانغ إيل" إن بيونغ يانغ سوف تتوقف مؤقتا عن إرسال النفايات عبر الحدود، زاعما أنه تم إرسال إجمالي 15 طنا من القمامة عبر الحدود إلى جارتها الجنوبية باستخدام 3500 بالون بين ليلة الثلاثاء الماضي وصباح أمس الأحد.وأضاف أن السلطات الكورية الشمالية أرادت أن يجرّب الكوريون الجنوبيون ما يكفي من مدى الشعور بالإزعاج ومدى الجهد الذي يتطلبه جمع القمامة. وادعى المسؤول الكوري الشمالي أن إرسال تلك البالونات كان بمثابة "رد صارم" على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية المرسلة من كوريا الجنوبية. وحذر من أنه إذا قام النشطاء الكوريون الجنوبيون بطرح منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر البالونات مرة أخرى، فإن كوريا الشمالية سوف تستأنف إطلاق بالوناتها الخاصة لإلقاء القمامة بمئات أضعاف كمية المنشورات الكورية الجنوبية التي سيتم العثور عليها في الشمال.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد قالت إنه تم اكتشاف حوالي 720 بالونا قادمة من الشمال في أجزاء مختلفة من البلاد حتى الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، بالإضافة إلى حوالي 260 بالونا عُثر عليها قبل ثلاثة أيام.