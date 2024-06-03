كوريا الجنوبية تتعهد باتخاذ إجراءات قاسية ضد كوريا الشمالية بسبب بالونات القمامة

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قال المكتب الرئاسي في سيول إنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية ضد كوريا الشمالية ردا على إطلاق بالونات محملة بالقمامة.وأعلن مستشار الأمن القومي "تشانغ هو جين" عن هذا القرار في مؤتمر صحفي بعد ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي بعد ظهر أمس الأحد. وحذر تشانغ من اتخاذ إجراءات مضادة قوية ضد كوريا الشمالية، وأدان إطلاق نظامها الحاكم للبالونات والقيام بالتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ووصف ذلك بأنه "أعمال استفزازية سخيفة وغير عقلانية لا يمكن لدولة عادية أن تقوم بها". وقال أيضا إن كوريا الشمالية تهدف إلى إثارة القلق العام والفوضى في كوريا الجنوبية، وحذرها من إرسال بالونات تحمل قمامة وشن هجمات للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".وفيما يتعلق بالتحذير من "الإجراءات القاسية"، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إن الحكومة الكورية الجنوبية لا تستبعد إمكانية استئناف الحملات الدعائية عبر مكبرات الصوت على الحدود مع كوريا الشمالية. وأكد المسؤول على أن كوريا الجنوبية لن تتردد بعد الآن، وسوف تتخذ فورا الخطوات الضرورية لتنفيذ تلك الإجراءات القاسية ضد كوريا الشمالية.