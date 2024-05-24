يون يجري محادثات مع القادة الأفارقة قبيل القمة الكورية الأفريقية

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" سلسلة من محادثات القمة مع قادة الدول الأفريقية يوم أمس الأحد، قبيل انعقاد القمة الكورية الأفريقية.وفي هذا السياق، التقى الرئيس يون برئيسة تنزانيا "سامية سولوهو حسن" لإجراء محادثات ثنائية على الغداء في المكتب الرئاسي، حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة. وأعرب الرئيس يون عن أمله في أن تبرم الدولتان اتفاقية للمشاركة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، والتي بدأ الجانبان بالفعل مفاوضات بشأنها، وفي المقابل أعربت رئيسة تنزانيا عن أملها في مشاركة المزيد من الشركات الكورية في مشروعات التنمية في بلادها.كما أقام الرئيس يون مأدبة عشاء للرئيس الإثيوبي "آبي أحمد علي" أمس الأحد لمناقشة التعاون بين البلدين.ومن المقرر أن تفتتح القمة الكورية الأفريقية في سيول غدا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، وتشارك فيها وفود من 48 دولة أفريقية.وسوف يعقد الرئيس يون، الذي سيرأس الجلسة الافتتاحية للقمة، محادثات أيضا مع قادة 25 دولة من تلك الدول.