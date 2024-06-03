كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تطلق مناورات فريدوم إيدج

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على إطلاق مناورات ثلاثية جديدة متعددة المجالات تسمى "فريدوم إيدج"، خلال هذا الصيف.وبحسب وزارة الدفاع في سيول، فإن وزير الدفاع "شين وان شيك" ونظيريه الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "مينورو كيهارا"، قد توصلوا إلى هذا الاتفاق أمس الأحد خلال محادثاتهم التي عقدت على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافوره.وسوف تشمل مناورات "فريدوم إيدج" مجالات مختلفة، بما في ذلك الجو والبحر والفضاء والفضاء الإلكتروني. وتأخذ هذه التدريبات اسمها من التدريبات الثنائية الرئيسية التي تجريها الولايات المتحدة مع حليفيها الآسيويين "فريدوم شيلد" مع كوريا الجنوبية و"كين إيدج" مع اليابان.وقد أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية مشتركة، لكن "فريدوم إيدج" سوف تكون أول مناورات ثلاثية متعددة المجالات. ويأتي هذا الاتفاق الأخير بشأن التدريبات الجديدة بعد أن اتفق قادة الدول الثلاث على إجراء تدريبات دفاعية ثلاثية متعددة المجالات بشكل منتظم خلال محادثات القمة التي عقدوها في شهر أغسطس من العام الماضي.كما اتفق الوزراء الثلاثة أيضا على إنشاء إطار تعاون أمني ثلاثي الأطراف خلال هذا العام لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الدفاعي الثلاثي بين بلدانهم.