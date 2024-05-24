الرئيس يون يعلن عن احتمال وجود احتياطي ضخم من النفظ والغاز قبالة بوهانغ

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن هناك دراسة تشير إلى احتمال وجود مخزونات ضخمة من النفط والغاز في المياه قبالة مدينة بوهانغ الواقعة في جنوب شرق البلاد.وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي، موضحا أن الحكومة قيمت أن هناك احتمالا كبيرا لوجود حقول نفط وغاز في البحر الشرقي، وكلفت شركة عالمية متخصصة في استكشاف الموارد الطبيعية في أعماق البحار بإجراء تحليل متعمق في شهر فبراير من العام الماضي.وأضاف "يون" أن الدراسة وجدت مؤخرا أن هناك احتمالا كبيرا لوجود حوالي 14 مليار برميل من النفط والغاز في البحر الشرقي، وهي كمية يمكن أن تلبي احتياجات كوريا الجنوبية من الغاز لمدة حوالي 30 عاما، واحتياجاتها من النفط لمدة 4 أعوام.وأكد أن هذه النتائج تم التحقق منها من قبل معاهد البحوث والخبراء، مشيرا إلى أنه من الممكن التأكد من وجود الاحتياطي خلال النصف الأول من العام القادم، حيث يبدأ العمل في حفر الحقول في أواخر هذا العام.وقد وافق الرئيس "يون" اليوم على خطة وزارة التجارة والصناعة والطاقة لاستكشاف وحفر حقول النفط والغاز في عمق البحر الشرقي.