قيمة احتياطي النفط والغاز في البحر الشرقي 5 أضعاف قيمة سام سونغ للإلكترونيات

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي "آن دوك كون" إن قيمة احتياطي النفط والغاز قبالة الساحل الشرقي الجنوبي للبلاد تبلغ حوالي 5 أضعاف القيمة السوقية لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وأضاف الوزير "آن" أنه قدم تقريرا أمس الأحد إلى الرئيس "يون صوك يول" حول نتائج مسح جيوفيزيائي متعمق للمنطقة، وأن الرئيس "يون" وافق على خطة الوزارة لإجراء مسح جيوفيزيائي حقيقي.وقال إن العمل في إجراء هذا المسح سيبدأ في شهر ديسمبر القادم، وسوف تظهر نتائجه خلال النصف الأول من العام القادم، معربا عن توقعاته بأن العمل في التنقيب التجاري للنفط والغاز سيبدأ في عام 2035.وأشار الوزير "آن" إلى أن الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الموارد الطبيعية، والتي شاركت في المسح الجيوفيزيائي للمنطقة، قد أعربت عن نيتها المشاركة في عملية التنقيب.