وزراء خارجة كوريا والدول الأفريقية يعقدون اجتماعا تمهيدا للقمة الكورية الأفريقية

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عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية و45 دولة أفريقية اجتماعا أمس الأحد تمهيدا للقمة الكورية الأفريقية الأولى التي ستقام في سيول يومي الرابع والخامس من يونيو الجاري.وأعرب وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" عن تقديره وشكره للدول الأفريقية على ما قدمته من تعاون في تنظيم القمة، وطالبها بتقديم الدعم لإنجاحها.ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الموريتاتي "محمد سالم ولد مرزوك" بالجهود التي بذلتها كوريا الجنوبية للتواصل مع الدول الأفريقية بشأن تنظيم القمة، معربا عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لإنجاحها.ودعا الوزير الكوري "تشو" الدول الأفريقية إلى تعميق التعاون الحقيقي بينها وبين كوريا الجنوبية في 7 مجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتدريب المهني والتحول الرقمي.وأعرب الوزراء الأفارقة عن أملهم في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات الزراعة وتغير المناخ والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تقاسم الخبرات في التنمية الاقتصادية.ومن المقرر أن تشارك في القمة الكورية الأفريقية الأولى 48 دولة افريقية.