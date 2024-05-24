سيول وواشنطن وطوكيو تدين بشدة تصرفات كوريا الشمالية المهددة الأمن

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عقد نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في واشنطن يوم الجمعة الماضي، حيث أدانوا تصرفات كوريا الشمالية المهددة الأمن، بما في ذلك إطلاقها قمرا اصطناعيا للتجسس باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما أعربوا عن قلقهم من تعزيز العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا.وفي بيان مشترك صدر في ختام المحادثات، قال وزراء الخارجية الثلاثة إنهم تأكدوا مجددا من أهمية التعاون المشترك بين دولهم في مواجهة التحديات الصعبة الراهنة، مشددين على أن التعاون الثلاثي يعد أمرا ضروريا لتحقيق الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وجددوا التزام دولهم بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، ودعوا بيونغ يانغ إلى إجراء حوار حقيقي دون شروط مسبقة.كما أكد البيان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مؤكدا على أنه لم يطرأ أي تغيير في مواقف الدول الثلاث بشأن قضية بحر الصين الجنوبي.