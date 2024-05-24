الحكومة تعرب عن قلقها بشأن تصويت الأطباء على الإضراب

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أعربت الحكومة الكورية عن مخاوفها إزاء التصويت الذي تخطط رابطة الأطباء لإجرائه بشأن تنظيم إضراب عن العمل.وقال وزير الصحة والرفاهية "تشو كيو هونغ" اليوم الاثنين إنه إذا صوتت رابطة الأطباء على تنظيم إضراب جماعي ورفعت دعاوى قضائية ضد رؤساء الجامعات، فلن يؤدي ذلك إلا إلى إثارة صراعات ومواجهات لا نهاية لها.وشدد الوزير "تشو" على أنه يتعين على رابطة الأطباء أن تتعاون مع الحكومة لاستعادة الأنظمة الطبية الأساسية والإقليمية في البلاد.ودعا الأطباء المتدربين المضربين عن العمل منذ أكثر من 3 أشهر، إلى العودة إلى مواقع عملهم، قائلا إن الحكومة ستنفذ المطالب التي قدمها الأطباء المتدربون، ضمن سياساتها، باستثناء الطلب المتعلق بإلغاء خطة زيادة حصص الالتحاق بكليات الطب.وعلى صعيد آخر، سيتم إجراء الامتحان الوطني للأطباء كما هو مقرر له يوم الثاني من شهر سبتمبر القادم، رغم مطالبة طلاب كليات الطب الذين تركوا الفصول الدراسية احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، بتأجيل موعد الامتحان.