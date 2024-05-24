يون يؤكد عزمه بناء أساس للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال المعادن الرئيسية

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أنه سوف يستغل القمة الكورية الأفريقية المرتقبة كفرصة لبناء أساس للتعاون الشامل مع الدول الأفريقية في مجال المعادن الرئيسية.وأضاف الرئيس "يون" في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية ونشرتها أمس الأحد أن كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات في الحصول على أكثر من 95% من المعادن الخام، رغم أنها دولة قوية في الصناعات عالية التقنية.وأشار "يون" إلى أن حجم التبادلات التجارية بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية لا يمثل سوى 1.9% من إجمالي حجم التجارة الكورية، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستدعم بنشاط التبادلات بين شركات الجانبين ضمن الجهود الرامية إلى توسيع التجارة بين الجانبين.وأعرب يون أيضا عن استعداد كوريا لتقديم الخبرات التي اكتسبتها في أثناء تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية خلال الخمسين عاما الماضية للدول الأفريقية، خاصة في إنشاء البنى التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى أنظمة المدن الذكية.