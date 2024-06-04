الحكومة تؤكد انعقاد امتحان الترخيص الطبي كما هو مقرر يوم 2 سبتمبر

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أعلنت الحكومة الكورية أن امتحان الترخيص الطبي الكوري سيعقد كما هو مقرر له اعتبارا من يوم 2 سبتمبر القادم.وكشف نائب وزير الصحة "جون بيونغ وانغ" عن هذه الخطة أمس الاثنين، خلال اجتماع الاستجابة الحكومية بشأن الاحتجاجات الجماعية التي ينفذها الأطباء المتدربون ضد قرار الحكومة بزيادة حصص القبول في كليات الطب.وقال "جون" إن الامتحان الطبي الوطني الـ89 سيعقد في الفترة من 2 سبتمبر إلى 4 نوفمبر على غرار ما حدث في السنوات السابقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الثقة في الامتحان ومراعاة أولئك الذين يستعدون لإجرائه.ويأتي هذا الإعلان الأخير في الوقت الذي طلبت فيه كليات الطب من الحكومة تأجيل هذا الاختبار، بسبب خروج طلاب الطب من الفصول الدراسية احتجاجا على قرار الحكومة بتوسيع حصص القبول في كليات الطب.وأثار بعض المراقبين مخاوف من أن تصرفات الحكومة قد تؤدي إلى انخفاض عدد الأطباء بحوالي ثلاثة آلاف طبيب في العام القادم.