الحكومة تحافظ على مستوى التحذير من تشويش إشارات جي بي إس

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية الحفاظ على مستوى "الحذر" الخاص بتشويش إشارة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، بعدما تلقت حوالي 1500 تقرير عن هجمات تشويش نفذتها كوريا الشمالية حتى الآن.ووفقا لوزارة العلوم في سيول، تم تلقي ما مجموعه ألف و482 تقريرا عن مثل هذه الهجمات بين يوم الأربعاء الماضي والساعة التاسعة من صباح أمس الاثنين.وقد ارتفع الرقم بمقدار 550 مقارنة بما كان عليه في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الماضي.وكان حوالي 500 من تلك التقارير تتعلق بالطائرات، و975 بالسفن.ولم تكن هناك تقارير عن أضرار ناجمة عن التداخل المتعمد لإشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس".ويعد مستوى "الحذر" الحكومي هو ثاني أقل مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات.وتدرس الحكومة إعلان إجراءات الاستجابة للجمهور في حالة مواجهة مثل هذه الاضطرابات وإثارة القضية الأخيرة مع المنظمات الدولية.